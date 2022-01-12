الكنيسة المرقسية بالأزبكية تودع القس مكارى يونان بالدموع.. بث مباشر

كتب: محمد الأحمدى

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر من ترأس الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة لصلوات جنازة القس مكارى يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، وسط حضور شعبى قوى من مختلف الطوائف الكنسية فى مصر.

وحرص المصلين فى الكنيسة على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية القوية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث التزم الجميع بارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد متر بالإضافة الى التنظيم القوى من قبل فريق الكشافة.

كان نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام بقطاع كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، نعى القس مكاري يونان، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة.

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نودع لحضن القديسين نفس أبونا القس مكاري يونان، الرب ينيح نفسه، ويعزي أسرته وكل أحبائه».