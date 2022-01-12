اليوم السابع
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الآلاف يودعون بالدموع كاهن الكنيسة المرقسية بالأزبكية.. لايف

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:41 م
الآلاف يودعون بالدموع كاهن الكنيسة المرقسية بالأزبكية.. لايف آلاف الأقباط يودعون بالدموع كاهن الكنيسة المرقسية بالأزبكية
كتب: محمد الأحمدى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر لتوديع آلاف الأقباط فى مصر بمختلف الطوائف جثمان القس مكارى يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية متأثرين بالدموع، حيث تم عرض لقطات من حياته قبل صلوات الجنازة مع الترانيم والألحان الكنسية. 
 
 
كان نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام بقطاع كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، نعى القس مكاري يونان، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة. 
 
وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نودع لحضن القديسين نفس أبونا القس مكاري يونان، الرب ينيح نفسه، ويعزي أسرته وكل أحبائه».

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القس مكارى يونان

مكارى يونان

وفاه مكارى يونان

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