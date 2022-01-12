الكشف على 173 طفلا فى قافلة لسلامة قلبك ضمن حياة كريمة بزفتى

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تنفيذ قافلة مبادرة "سلامة قلبك" بقرية سنباط مركز زفتى، وذلك ضمن القوافل المجانية المتنوعة التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتهدف القافلة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب والاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثى الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية مثل جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو.

وخلال القافلة تم الكشف على 173 حالة من الأطفال، حيث تم رصد 4 حالات روماتيزم القلب و 3حالات عيوب خلقية بالقلب، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة، والتى تتبنى علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

وتم عقد ندوة توعوية للمدرسين والتلاميذ عن الوقاية من أمراض القلب خاصةً وقاية الأم الحامل لإنجاب طفل سليم القلب معافى من العيوب الخلقية ، وكذلك التوعية للوقاية من روماتيزم القلب.

وأشاد محافظ الغربية بتلك الندوات التوعوية التى تُعْقَد على هامش القوافل والتى تقوم بتثقيف الطلاب والمعلمين تثقيفاً صحياً مما يعمل على تعزيز الوعى بالسلوكيات الإيجابية الصحية وتجنب العادات الغير صحية وتشجع المواطنين على الاهتمام بتحسين وتعزيز صحتهم.