الكرملين: الإصابة بسلالة "أوميكرون" فى روسيا ستكون مرتفعة جدًا

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أقر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن معدلات الإصابة بسلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا في بلاده ستكون مرتفعة جدًا .



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء "ستكون أرقام الإصابات بمتحور "أوميكرون" عالية جدًا في روسيا، فهذه هي طبيعة هذه السلالة ".



وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية - "لدينا في الوقت نفسه بيانات أولية تفيد بأن الإصابة بهذا المتحور ستنتهي بسهولة، ربما سيؤدي ذلك إلى تقليل العبء على نظام الرعاية الصحية"، مؤكدا الحاجة إلى أخذا احتياطات بقدر لا بأس به.



وأوضح بيسكوف، أن هذا الموضوع تمت مناقشته اليوم من قبل الرئيس الروسي مع أعضاء مجلس الوزراء.