اليوم السابع
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القبض على سائق بحوزته 24 طربة حشيش أثناء المرور بكمين الكيلو 5 بسفاجا

الأربعاء، 12 يناير 2022 07:08 م
القبض على سائق بحوزته 24 طربة حشيش أثناء المرور بكمين الكيلو 5 بسفاجا حملة أمنية -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت مباحث قسم شرطة مباحث سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط سائق تاكس بحوزته كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وذلك أثناء مروره بكمين الكيلو 5 بسفاجا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

تلقي اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، من المقدم مصطفي عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا، يفيد بتمكن النقيب أحمد الزوان، مباحث القسم، بعد إصدار إذن النيابة العامة من ضبط سائق بحوزته 24 طربة حشيش مخدر، و200 جرام شابو، أثناء مروره بكمين الكيلو 5 قادم من سوهاج.
 
 
وبالعرض علي المقدم أحمد أنور مفتش مباحث قسم شرطة سفاجا تم تحرير محضر بالواقعة وحررت السيارة التي تم ضبط الحشيش الخدر والشابو بها وبالعرض علي النيابة العامة التي امرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 
كما تمكن النقيب أحمد الزوان، معاون مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط عاطل بحوزته طربتين حشيش مخدر اثناء مرورة ايضا من كمين الكيلو 5 بسفاجا قادما من اسيوط وتم تمرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.

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حشيش مخدر

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