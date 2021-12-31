مدير أمن البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس وميادين البحر الأحمر تزامنا مع التكثيف الأمنى الذى تشهده المحافظة تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

وحرص مدير أمن البحر الأحمر على تقديم التهانى الأنبا ايلاريون اسقف البحر الأحمر بالعام الجديد، حيث تفقد الخدمات الأمنية بمحيط مطرانية البحر الأحمر وقام بتقديم التهانى الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

من جانبه قدم أسقف البحر الأحمر، الشكر لرجال وزارة الداخلية على ما يبدلونه لحفظ أمن وسلامة الوطن، مؤكدا على أن مصر نسيج واحد وشعب واحد داعيا الله أن يكون العام الجديد عام خيرا على مصر وشعبها.

كان شهد محيط الكنائس والميادين بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، استنفار أمنى مكثف لتأمين احتفالات رأس السنة، حيث كثفت مديرية أمن البحر الأحمر، من تواجدها بمحيط الكنائس والفنادق والمنتجعات المختلفة.

من جانبها أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر، بعض الطرق المؤدية للكنائس المختلفة أمام السيارات وسمحت بالمرور للمشاه خلال فترة الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد وشددت من الدوريات الامنية.

ورفع اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، كما تم إلغاء راحات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى.