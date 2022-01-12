اليوم السابع
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القائم بعمل وزير الصحة ينعى طبيب مقيم بمستشفى تلا المركزى

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:13 م
القائم بعمل وزير الصحة ينعى طبيب مقيم بمستشفى تلا المركزى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور إيهاب صبحي، «طبيب مقيم تخدير» بمستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، حيث توفاه الله، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، أثناء تواجده في المستشفى محل عمله.
 
 
 

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