القائم بعمل وزير الصحة ينعى طبيب مقيم بمستشفى تلا المركزى

كتب وليد عبد السلام

نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور إيهاب صبحي، «طبيب مقيم تخدير» بمستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، حيث توفاه الله، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، أثناء تواجده في المستشفى محل عمله.