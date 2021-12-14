وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى تلا المركزى فى جولة مفاجئة

المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، جولة مفاجئة على مستشفى تلا المركزي ويرافقه صبري حسن مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية ، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية ، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والمرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمواطنين بالمحافظة .

وتفقد خلال الزيارة للمستشفى وحدة الكلى الصناعي والاستقبال والطوارئ ، والأقسام الطبية المختلفة وكذلك المعامل ومتابعة رصيد الاكسجين والإسطوانات ، وتحدث مع المواطنين عن متطلباتهم وشكواهم ومدى توافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفى .

كما قام بعقد إجتماع موسع لمجلس الأمناء بمستشفى تلا المركزي بحضور صبري حسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية ، هناء عقيلة رئيس مجلس المدينة والدكتور طارق نصار مدير مستشفى تلا ، والدكتورة إيريني عسكر مدير ادارة تلا الطبية .

وأكد وكيل الوزارة علي ضرورة مجانية جميع خدمات الاستقبال والطوارئ من تحاليل واشعات وتواجد الاطقم الطبية من عظام وجراحة و نساء وتوليد وباطنة وكذلك التواصل مع المديرية في حاله وجود نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية .

وأكد جودة بأن المديرية بصدد إنشاء وحدة اورام وعلاج كيميائى بالمستشفى وذلك للتخفيف على مرضى الاورام عناء السفر لتلقي العلاج والجلسات الكيميائية . وشدد على انه يتم تحويل حالات القسطرة القلبية الي مستشفي اشمون العام للعلاج على نفقة الدولة حيث أن وحدة قسطرة القلب مجهزة علي اعلي مستوي من المعدات والاجهزة الطبية الحديثة . وكيل صحة المنوفية، مستشفى تلا ، رئيس مدينة تلا.