اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 02:45 م
أكرم القصاص
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الفلبين تمنع غير المحصنين ضد كورونا من استخدام وسائل النقل العام

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:54 م
الفلبين تمنع غير المحصنين ضد كورونا من استخدام وسائل النقل العام كورونا فى الفلبين - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة النقل الفلبينية، أن وسائل النقل العام ستصبح غير متاحة للأشخاص غير المحصنين ضد فيروس كورونا في العاصمة الفلبينية، مانيلا، في إجراء يهدف إلى الحد من انتشاره.


وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء أنه "تماشياً مع أمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بتقييد حركة الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا في منطقة العاصمة مترو مانيلا، والتي تشهد الآن زيادة طفيفة في الحالات، أمر وزير النقل آرثر توجاد في بيان بإنفاذ سياسة "ممنوع الركوب أو الدخول بدون تطعيم" في منطقة العاصمة".


وقال البيان، إن مجلس مترو مانيلا، الذي يتألف من جميع رؤساء البلديات في منطقة العاصمة، حث الحكومات المحلية على تعزيز قيود الحركة على غير المحصنين.


وأكد البيان، ضرورة أن يبرز الركاب شهادات مادية أو رقمية تثبت تلقيهم اللقاح وبطاقات الهوية الصادرة من الجهات الحكومية، مشيرا إلى استثناء الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تمنعهم من تلقي اللقاح، شريطة أن يقدموا شهادة طبية تفيد ذلك.


وجاء في بيان الوزارة أنه: "تم توجيه جميع الأجهزة والمكاتب القطاعية المعنية التابعة (لوزارة النقل) بالتأكد من أن مشغلي النقل العام يجب أن يسمحوا بالدخول أو أن يصدروا التذاكر فقط للأشخاص الحاصلين على التطعيم بالكامل".


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