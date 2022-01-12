الصين تسعى لتعزيز جهود انتشار عملتها الرقمية

ا ش ا

تسعى الصين إلى تعزيز جهود انتشار عملتها الرقمية (اليوان الرقمي).

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن بكين تستهدف تعميم استخدام اليوان الرقمي على نطاق أوسع.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هناك تحديات في المستقبل تواجه النهج الصيني منها أن المواطنين الصينيين يستخدمون بالفعل نظامي دفع مهيمنين تديرهما شركات التكنولوجيا.

ولفت الشبكة أيضًا إلى أن البنك المركزي الصيني يعمل على الشكل الرقمي لعملته السيادية منذ عام 2014، وهو نظام مصمم لاستبدال النقد والعملات المتداولة بالفعل وبالتالي تختلف عن البيتكوين في جزء منها لأن العملة الصينية يتم إصدارها من قبل البنك المركزي بينما بيتكوين هي عملة رقمية لامركزية ولا تدعمها أي بنوك مركزية أو إدارة واحدة.