اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 04:07 م
أكرم القصاص
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الصحة التونسية تعلن تطعيم 10 آلاف و907 حالات ضد فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:50 م
الصحة التونسية تعلن تطعيم 10 آلاف و907 حالات ضد فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 10 آلاف و907 حالات ضد فيروس (كورونا المستجد) على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي من تلقوا التطعيم، منذ انطلاق الحملة في شهر مارس الماضي إلى 6 ملايين و69 ألفا و911 حالة.


وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الأربعاء - أن عدد الذين استكملوا التطعيم ضد كورونا يتوزع بين 4 ملايين و469 ألفا و554 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح، ومليون و600 ألف و357 شخصا تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون.


وأضاف البيان، أن عدد المسجلين على منظومة تلقي التطعيم بلغ 7 ملايين و769 ألفا و207 حالات.


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