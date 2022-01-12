كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخلفات داخل معهد الكبد بالقصر العينى ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع اى اصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معهد الكبد بمنطقة القصر العينى ، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، ومن خلال المعاينة أظهرت اندلاع الحريق فى مجموعة من الأخشاب والأكياس على مساحة 15 مترا وتمت عملية الإخماد دون اصابات.