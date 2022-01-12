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السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار مسلح لإتجاره فى الهيروين بكفر الشيخ

الأربعاء، 12 يناير 2022 08:11 م
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار مسلح لإتجاره فى الهيروين بكفر الشيخ محكمة كفر الشيخ الابتدائية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أمير جورجي المطيعي، ومحمد عبدالشافي محمد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور حمدي فطيم، وكيل النيابة، حضوريًا، اليوم الأربعاء، بمعاقبة نجار مسلح، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، عما أسند إليه بالإتجار في جوهر الهيروين، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.

وذلك في أحداث القضية رقم 14353 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2983كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "بدير.م.ا"، 35 سنة، نجار مسلح، يقيم بعزبة يونس مركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 21 سبتمبر الماضي، بدائرة مركز كفر الشيخ، أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

محكمة كفر الشيخ الابتدائية - أرشيفية
محكمة كفر الشيخ الابتدائية - أرشيفية

 


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