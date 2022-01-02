الحبس سنة لموظف تعرض لفتاة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، حضوريًا بمعاقبة موظف بالحبس لمدة سنة مع الشغل، لما أسند إليه واتهامه بالتحرش بطالبة جامعية، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 10531 لسنة 2021 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3173 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال موظفا، يقيم بمحافظة الجيزة، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 3 نوفمبر 2021، تحرش بطالبة بمعهد الشريف للهندسة وتقيم بمركز قطور بمحافظة الغربية بالقوة، وبغير رضاها، وتبين من أوراق القضية أنه أثناء سير الطالبة، رفقة زميلتها في موقف كفر الشيخ العمومي لاستقلال سيارة، تعرض المتهم بها، فاستغاثت بالمارة.