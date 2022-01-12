اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لسائق وربة منزل حازا مواد مخدرة لترويجها بالشرقية

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:44 ص
السجن المشدد 3 سنوات لسائق وربة منزل حازا مواد مخدرة لترويجها بالشرقية المحكمة
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، بمعاقبة سائق وربة منزل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإدانتهما فى القضية رقم 4839 لسنة 2021 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، بحيازة كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطار يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من "إ . ع . م" 38 عاما ربة منزل حاصلة على ليسانس حقوق، و"أ . م . ع" 38 عاما سائق ومقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالاتجار فى المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما 5 لفافات تحوى نبات البانجو المخدر وزنت 1460 جراما، ومبالغ مالية والسيارة الرقيمة "م . ر 1399"، وهاتفى محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بإحرازهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


الشرقية

جنايات الزقازيق

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