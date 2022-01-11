المؤبد والمشدد 10 سنوات لخاطفى صاحب شركة وتصويره عارياً.. لايف

الشرقية – فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، والسجن 10 سنوات للثالث كونه حدث، والسجن المؤبد للمتهمين الرابع والخامس والسادس غيابيا، لإدانتهم في القضية رقم 7912 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، باستدراج صاحب شركة وخطفه والتعدى عليه بسبب خلافات بينه وبين أحد المتهمين.

وجاء أمر الإحالة قبل إصدار نص قرار المحكمة فى حكمها كما يلى:- "أنه فى دائرة قسم العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حال كون المتهم الثالث جاوز سن الـ15 سنة ولم يجاوز سن الـ18، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وآخرين مجهولين ضد المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه وسلب ماله، وإرغامه على القيام بعمل وهو رد مبلغ مالى خاص بإحدي المعاملات التجارية بينه وبين المتهم الأول، وكان من شأن ذلك القاء الرعب فى نفسه وتهديد امنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، مستخدمين سلاح ابيض كتر وأدوات مثل شومة وكرباج ومساطير حديدية، وقد ارتكب بناءا على تلك الجريمة الجرائم الآتية، خطف المجنى عليه بالتحاليل والقوة واستدراجه لمحل الواقعة بدعوى انشاء علاقة تجارية بينهما، واقترنت بتلك الجناية جناية آخري، وقاموا بتصويره بدون ملابس ونشروا المقاطع لكي يدفع مبالغ مالية لهم".

وجاء نص قرار المحكمة فى حكمها كما يلي:- "حكمت المحكمة حضورياً على المتهمين من الأول وحتى الثالث وغيابياً من الرابع وحتى السادس، أولاً معاقبة كل من جابر على جابر وطاهر محمد جابر بالسجن المشدد 10 سنوات عما اسند اليهم والزامهم بالمصروفات، وثانياً بمعاقبة على جابر على بالسجن لمدة 10 سنوات، وثالثاً معاقبة رمضان مبروك رمضان ومحمد عمرو رمضان ومحمود على جابر بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الإدارية".

وتعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا من " ه . إ . م " 33 عاما صاحب شركة بمحافظة الإسكندرية، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتحايل عليه واستدراجه وخطفه والتعدي عليه بسبب خلافات بينه وبين أحدهم.

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " ج . ع . ج " 45 عاما صاحب محل، و " ط . م . ج " 20 عاما صاحب محل، و " ع . ج . م " 15 عاما طالب ، و " ر . م . ر " ، و " ع . ر . ج " ، و م . ع . ج " ، وجميعهم مقيمين بمنطقة كرداسة محافظة الجيزة ، وتبين من التحقيقات وبسؤال المجني عليه، أقر بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتهم الأول، وعلي أثرها تحايل عليه وطلب لقائه في أحد الكافيهات ، وأثناء ذلك فوجئ بباقي المتهمين يعتدون عليه بالضرب واقتادوه إلي سيارة يستقلونها رفقة آخرين.

وأشارت التحقيقات إلي قيام المتهمين باستعراض القوة مع المجني عليه وترويعه والإضرار بممتلكاته وسلب ماله، وإرغامه علي القيام برد مبلغ مالي خاص بإحدى المعاملات التجارية بينه وبين المتهم الأول، مستخدمين سلاح أبيض " كتر " وأدوات تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص " شومة، كرباج، مساطير حديدية " ، وقاموا بخطف المجني عليه بالتحايل والقوة وهتك عرضه وتصويره وهددوه بنشرها.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.