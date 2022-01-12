اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 11:34 ص
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:38 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء إيهاب صقر للمشاركة في تشييع جثمان "ليلى يوسف عبد الغفار مصطفى"، وإبلاغ أسرتها خالص عزائه ومواساته.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

اللواء إيهاب صقر

ليلى يوسف عبد الغفار

الرئيس السيسى

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