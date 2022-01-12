الدفاع الروسية: قدمنا اقتراحات لحلف الناتو لتخفيف التوتر لكن الحلف تجاهلها

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها قدمت اقتراحات لحلف الناتو لتخفيف التوتر لكن الحلف تجاهلها، وفقا لخبر عاجل بلثته قناة العربية منذ قليل، مضيفة أن تجاهل الناتو لمقترحاتهم يخلق أرضية للنزاعات.

فى حين أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجى ريابكوف: تدريبات الناتو بالقرب من حدودنا واضح للجميع، مشيرًا إلى أن قرار الناتو وقف التعاون مع موسكو أمر خطير.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن المناقشات مع الناتو اليوم كانت عميقة وهناك خلافات كبيرة، متابعا: لن نسمح بأى إجراءات تهدد أمننا، ولا نسعى للخيار العسكري ولكننا جاهزون له".

وفى وقت سابق، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، وجود أي صلة بين التدريبات العسكرية الجارية في روسيا والمشاورات مع حلف الناتو.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك علاقة بين التدريبات العسكرية الروسية والمشاورات مع حلف الناتو، قال بيسكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنها مجرد ممارسات تدريبية عادية.

وأضاف: "لا توجد أي صلة. وأود أن أنوه مرة أخرى إلى أننا نتحدث عن وحداتنا ومناطقنا العسكرية على أراضينا. البناء العسكري والتدريبات العسكرية مستمرة ولن تتوقف، إنها ممارسات عادية لأي قوات مسلحة".