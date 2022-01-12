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أعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، مقتل 200 من الحوثيين وتدمير 21 آلية عسكرية خلال عمليات استهداف ضد الحوثيين فى مأرب والبيضاء باليمن.

وذكر التحالف - في بيان، أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم/الأربعاء/ - أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الحوثيين فى البيضاء، فضلاً عن 17 عملية استهداف ضد الميليشيا فى مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكرأن، كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكى عن انطلاق عملية عسكرية جديدة أطلق عليها اسم "حرية اليمن السعيد" في كافة المحاور والجبهات القتالية في البلاد.



وأفاد المالكي ـ حسبما ذكرت قناة (اليمن) الفضائية الإخبارية اليوم ـ بأن "عملية (حرية اليمن السعيد) ليست عملية عسكرية بالمعنى العسكري البحت الذي هو الحرب، ولكنها تهدف إلى نقل اليمن إلى مرحلة النماء والازدهار".. مشيرا إلى الركائز الأساسية لهذه العملية العسكرية الحاسمة التي ستنقل اليمن بعد تطهيره إلى رحاب التنمية والرخاء والازدهار.



وأكد المالكي أن "اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة يستحق الحياة الكريمة ولديه الكثير من المقومات التي لم تستغل بعد"، معربا في الوقت نفسه عن سعادته لمشاركة أبناء محافظة شبوة أفراحهم بتحرير كامل تراب المحافظة من المليشيات الحوثية.



وأشاد المتحدث باسم قوات التحالف بتضحيات أبناء محافظة شبوة وقوات الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة في تحقيق الانتصار وتحرير المحافظة.