وذكر التحالف - في بيان، أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم/الأربعاء/ - أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الحوثيين فى البيضاء، فضلاً عن 17 عملية استهداف ضد الميليشيا فى مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.