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البنتاجون: سنواصل تزويد أوكرانيا بمعدات وتجهيزات دفاعية

الأربعاء، 12 يناير 2022 07:37 م
البنتاجون: سنواصل تزويد أوكرانيا بمعدات وتجهيزات دفاعية البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تزويد أوكرانيا بمعدات وتجهيزات دفاعية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وفدا عسكريا أمريكي زار أوكرانيا مؤخرا، ودرس سبل تفعيل قدراتها الدفاعية الصاروخية، وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: ندعم جهود الدبلوماسية لمنع انزلاق الأمور مع موسكو وتسوية أزمة أوكرانيا.

 

وقالت جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن روسيا لديها القدرة على خفض التصعيد، ولا محادثات عن أوكرانيا بدون أوكرانيا.

 

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن إرجاع الجنود الروس إلى ثكناتهم العسكرية أسهل طريق لخفض التصعيد.

 

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن يختار إما مسار التصعيد أو المسار الدبلوماسي.


البنتاجون

روسيا

أوكرانيا

أمريكا

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