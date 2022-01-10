أمريكا: إرجاع الجنود الروس إلى ثكناتهم أسهل طريق لخفض التصعيد في أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وفدا عسكريا أمريكي زار أوكرانيا مؤخرا، ودرس سبل تفعيل قدراتها الدفاعية الصاروخية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: ندعم جهود الدبلوماسية لمنع انزلاق الأمور مع موسكو وتسوية أزمة أوكرانيا.

وقالت جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن روسيا لديها القدرة على خفض التصعيد، ولا محادثات عن أوكرانيا بدون أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن إرجاع الجنود الروس إلى ثكناتهم العسكرية أسهل طريق لخفض التصعيد.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن يختار إما مسار التصعيد أو المسار الدبلوماسي.