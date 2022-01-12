اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 02:36 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:11 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 13 فلسطينيا، بينهم أسير مُحرر، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.


وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية تصدرت قائمة الاعتقالات، إذ تم اعتقال 7 مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في مدينة الخليل وبلدتي يطا وحلحول، أما في محافظة جنين شمال الضفة، فتم اعتقال 3 فلسطينيين من بلدة السيلة الحارثية بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمة عدد من المنازل.


وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين خلال اقتحام عدد من المنازل في بلدة العيسوية، فيما قامت قوات أخرى باعتقال المعلم إياد إلياس ربيع، وهو أسير محرر، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة بيت عنان الواقعة شمال غرب القدس.


ومن ناحية أخرى، أصيب صحفي فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيتونيا غرب رام الله بوسط الضفة الغربية.. وقال شهود عيان "إن الصحفي، ويدعى يوسف شحادة، أصيب بالرصاص في قدمه خلال تغطية اقتحام قوات الاحتلال للبلدة".


وتعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسرى المُحررين، وكثيرًا ما تحتجز ذويهم وتستجوبهم من باب التضييق عليهم والتنكيل بهم.


إسرائيل

قوات الاحتلال الإسرائيلى

اعتقالات فى الضفة الغربية

فلسطين

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