إندونيسيا تبدأ حملة التطعيم بالجرعات المعززة من لقاحات كورونا

وذكرت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية أن كبار السن والمواطنين الذين يعانون من نقص المناعة اصطفوا اليوم أمام المراكز الصحية للحصول على الجرعة المعززة لزيادة قدرتهم على التصدي لفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 4 ملايين أندونيسي.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو أمس أنه تقرر توفير الجرعات المعززة مجانا، بعدما ثار جدال مجمعي حول امكانية توفيرها بمقابل مادي.

وقال في بيان صحفي، إن إندونيسيا لديها بالفعل ما يكفي من اللقاحات من عقد شراء لقاح 2021 الذي سيصل إلى إندونيسيا في أوائل عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على لقاحات معززة من دول أخرى من خلال التبرعات مثل مرفق كوفاكس وبرامج التعاون الثنائي.

وبدوره، أوضح وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي صادقين، أن حملة تطيعم المواطنين بالجرعات المعززة تستهدف اعطاء حوالي 21 مليون إندونيسي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.