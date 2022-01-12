إغلاق 4 مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط عدة حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية منعا للتجمعات، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة عبد الخالق فرج نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب.

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 4 من المراكز بمناطق مختلفة بمشاركة أحمد قامش من رخص المحلات وأحمد السجان من الإشغالات وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لغلق أي مراكز حفاظا على الطلبة وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في إطار تعليمات الدكتور محافظ دمياط وتوجيهات المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.