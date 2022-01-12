اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 11:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق 4 مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:14 م
إغلاق 4 مراكز الدروس الخصوصية بدمياط جانب من اغلاق مراكز الدروس الخصوصية
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط عدة حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية منعا للتجمعات، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة عبد الخالق فرج نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب.

 

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 4 من المراكز بمناطق مختلفة بمشاركة أحمد قامش من رخص المحلات وأحمد السجان من الإشغالات وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لغلق أي مراكز حفاظا على الطلبة وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

يأتى ذلك في إطار تعليمات الدكتور محافظ دمياط وتوجيهات المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

 

 


دمياط

اخبار عاجلة

اخبار مصر

الدروس الخصوصية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة