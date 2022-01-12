إصلاح كسر بخط مياه بشارع المسابك فى أوسيم بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تلقت محافظة الجيزة بلاغا بوجود كسر بماسورة المياه بشارع المسابك ببشتيل بنطاق مركز أوسيم، وعليه تم استدعاء رجال شركة مياه الشرب وبمعاونة رجال إدارة المرافق والعمل الميداني بالوحدة المحلية ببشتيل، وتم الانتهاء من إصلاح الماسورة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

جاء ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة خاصة بالمرافق لعدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.

فى سياق متصل، واصلت محافظة الجيزة حملاتها من خلال حي الوراق اليوم لرفع الاشغالات شملت المخازن المخالفه للتأكد من التزامها باشتراطات الحماية والسلامة العامة، وتم رفع التعديات من الطريق العام، واتخاذ اللازم مع المخالفين، وتم مصادرة المخالفات بمتابعة هاني السيسي رئيس حي الوراق.