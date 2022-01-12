إصلاح كسر ماسورتى مياه فى حلوان والمعادى

كتب سيد الخلفاوى

تلقت غرفة العمليات بحى حلوان جنوب القاهرة، بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه بالشارع الغربي أمام الجمعية الخيرية بحلوان وعلى الفور وجه رئيس الحي بسرعة التوجه للعنوان المذكور والتنسيق مع مرفق المياه وتم الإنتهاء من أعمال التصليحات.

كما تلقت غرفة العمليات بحي المعادي بلاغا بشأن كسر ماسورة مياه، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإصلاح ماسوره مياه مكسورة بشارع مصطفى كامل وتم الإنتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى سياق متصل شن حى المعادى بالتعاون مع المتابعة الميدانية والإشغالات وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة لرفع إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع حسنين دسوقى و شارع احمد زكى وتم ايداع المضبوطات بمخزن الحي.

كما أوقفت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان أعمال بناء مخالف وإزالة حوائط مخالفة في المهد بشارع مصطفي فهمي تقاطع الشارع الغربي وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى ظل التعليمات باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والاحتياطية العاجلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين قامت الاجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين وقيامها بحملة نظافة استهدفت شارع عمر بن عبد العزيز وشارع أحمد بدوي، وبمحيط قصر ثقافة حلوان ومساكن الزلزال وطريق الاوتوستراد وشارع لاظوغلي وشارع مسجد عزام وشارع أحمد أنسي ورفع كفاءة وتجريد بطريق كورنيش كفر العلو بحلوان.

وفى إطار تكثيف أعمال النظافة اليومية يواصل حي المعادي حملاته اليومية بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى بحي المعادي بأعمال نظافة ورفع مخلفات القمامة بشارع 233 ومربع الخبيرى.

جاء ذلك في اطار التصدى لكافة انواع المخالفات والاشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وتطبيق القانون بكل حزم على كافة انواع المخالفات طبقا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الى جانب التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يستجد من أعمال.