إصابة شاب فلسطينى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى جنين

وكالات الأنباء

أصيب، اليوم الأربعاء، شاب من بلدة برقين برصاصة فى الساق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى قرية بئر الباشا، فيما اعتقل ثلاثة آخرون من بلدة السيلة الحارثية، فى جنين.

وقالت مصادر محلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في قرية بئر الباشا، ما أدى إلى إصابة شاب من بلدة برقين كان يتواجد في المكان بعيار ناري في الساق، ونقل إلى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في القرية، عرف من أصحابها ذوي الأسرى يعقوب القادري غوادرة، وشادي وسامي وهيثم غوادرة.

وفي السياق ذاته، أعتقلت قوات الاحتلال: محمد طاهر الشلبي، وعمرو نور الدين طحاينة، وسامر عادل شواهنة بعد أن داهمت منازلهم في بلدة السيلة الحارثية.