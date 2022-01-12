اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 01:09 م
أكرم القصاص
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إسرائيل تسجل مستوى قياسيا فى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:57 م
إسرائيل تسجل مستوى قياسيا فى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات فيروس كورونا، حيث تم تشخيص 43815 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إنه تم تشخيص 43815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من الحصيلة القياسية الأخيرة 38000 إصابة، التى تم تسجيلها فى اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة أنه من بين إصابات كورونا، 254 في حالة خطيرة، في حين بلغ عدد الوفيات 8274.

وتلقى 424000 إسرائيلي الجرعة المعززة الرابعة من فيروس كوورنا، بينما تلقى 4.3 مليون ثلاث جرعات، و5.9 مليون حصلوا على جرعتين، و6.6 مليون حصلوا على جرعة واحدة فقط من اللقاح.

 


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