اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 05:13 م
أكرم القصاص
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إزالة 17حالة تعد على مساحة 13قيراطاً بدائرة مركز ناصر ببنى سويف

الأربعاء، 12 يناير 2022 03:41 م
إزالة 17حالة تعد على مساحة 13قيراطاً بدائرة مركز ناصر ببنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تم إزالة 17حالة تعد على مساحة 13قيراطاً بدائرة مركز ناصر،لافتا إلى استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف صورها وأشكالها سواء المتعلقة بالتعدى على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي،مع تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على حلها،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة  المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.


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ازالة تعديات بنى سويف

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