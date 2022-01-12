اليوم السابع
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أسماء 3 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم اختناقا بالغاز في المنيرة الغربية بالجيزة

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:32 م
أسماء 3 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم اختناقا بالغاز في المنيرة الغربية بالجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع 3 أشخاص، وإصابة فتاة من أسرة واحدة، بمنطقة المنيرة الغربية، وتبين أن الضحايا هم كلا من " عائشة محمد عبدالرسول 56 سنة، وشقيقتها زينب محمد بالرسول 61 سنة، ووالدتهما فاطمة عبدالله سرور 80 سنة سنة"،  والمصابة "دينا محمد العربي" 22 سنة.

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزةن لأقوال عدد من أفراد عائلة 3 أشخاص، لقوا مصرعهم، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب غاز، كما تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، وأكدوا أنهم عثروا على الضحايا مفارقين الحياة داخل الشقة، ولم يلاحظوا أي إصابات بهم، وتم نقل فتاة من الأسرة إلى المستشفى لإسعافها.

وأجرى رجال المباحث بإشراف الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية معاينة للشقة، لكشف ملابسات الحادث، وتبين من خلال مناظرة الجثث عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية. ولقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 3  أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة، بينما أصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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المنيرة الغربية

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