أسرة طالبة قتلت على يد زوجها بالدقهلية: رجعت من الامتحان العصر وقتلها بالليل.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من قرية الجنينة التابعة لمركز نبروة فى محافظة الدقهلية، رصد خلاله حالة من الحزن بين سيدات القرية وأسرة سيدة تخلص منها زوجها ذبحاً، وألقى بنفسه من شرفة المنزل بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة أدت للحادث الدموى.

وقالت سيدات عائلة الضحية، إنهم يطالبون بإعدام القاتل على الفتك بابنتهم التى يعلم الجميع أخلاقها وطباعها، فهى من الفتيات اللاتى يتواجدن داخل المنزل ولا يخرجن للشارع وكل حياتهن التعليم وتربية أبناؤهن فقط، مؤكدةً أنهم علموا أنه ذبح ابنتهم وهى نائمة ولا يعلمون باقي التفاصيل حتى الآن.

فيما قالت سيدة أخرى، أن الحادث وقع الساعة 9 مساءً وهو كان عائدا من الخارج ومتناولاً المواد المخدرة وقفز من شرفة المنزل لكي ينهي حياته، ولكنه أصيب بكسر في قدميه، وهى كانت للتو عائدة من الامتحان يوم الحادث عصراً فهى طالبة فى الفرقة الرابعة بالكلية.

وتجمعت سيدات القرية والأسرة أمام المسجد لتشييع جثمان المتوفاة، حيث قالت ابنة خالتها إن زوجته كانت نائمة ولم تتحدث معه نهائياً، وقاموا بإيقاظ ابنتها بعد الحادث ولم تسمع شيئا مما حدث، موضحةً أن القتيلة بنت ضعيفة لم تستطع الدفاع عن نفسها أمام الزوج القاتل.

وكان أنهى زوج حياة زوجته بناحية قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، بعد مشاجرة بينهما داخل منزل الزوجية، حيث تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه، إلى مأمور المركز بقيام زوج بقتل زوجته.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 21 سنة مقتولة، وتبين أنها طالبة جامعية فى الفرقة الرابعة، وبالفحص والتحرى تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليها وزوجها، حيث قام الأخير بقتلها بسكين داخل منزل الزوجية.

وبسؤال الجيران أكدوا سماعهم مشاجرة بين الزوج والزوجة وعقب ذلك ردد بأنه قتلها، على الفور جرى إبلاغ النيابة العامة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى نبروة العام، وضبط الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وجاري التحقيق فى الواقعة، وتحرير محضر، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.