اليوم السابع
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أحبار الكنيسة الأرثوذكسية يشاركون فى صلوات تجنيز القس مكارى يونان

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:29 م
أحبار الكنيسة الأرثوذكسية يشاركون فى صلوات تجنيز القس مكارى يونان أحبار الكنيسة الأرثوذكسية يشاركون فى صلوات تجنيز القس مكاري يونان
كتب: محمد الأحمدى

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تصلى الكنيسة الأرثوذكسية الآن صلوات تجنيز الأب القس مكاري يونان بكنيسته (الكنيسة المرقسية بالأزبكية)، وشارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وأبناء ومحبي الأب مكاري.
 
وتوفى القس مكارى يونان أمس بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 88 سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 45 سنة، ونعاه قداسة البابا تواضروس الثاني.
 
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صلوات تجنيز القس مكارى يونان

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