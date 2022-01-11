7 علامات تدل على الإصابة بالتهاب القولون التقرحى أبرزها النزيف

نهير عبد النبى

التهاب القولون التقرحي هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية الذي يسبب التهابًا وقرحًا في الجهاز الهضمي، ويؤثر التهاب القولون التقرحي على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة والمستقيم، تظهر الأعراض عادةً بمرور الوقت وليس فجأة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك علامات تدل على الإصابة بالتهاب القولون التقرحى ومنها:

1:إسهال، غالبًا مصحوبًا بدم أو صديد.

2:آلام في البطن وتشنجات.

3:ألم في المستقيم.

4:نزيف في المستقيم، وهو عبارة عن خروج كمية صغيرة من الدم مع الفضلات.

5:فقدان الوزن الغير مبرر.

6:إعياء شديد.

7:حمى.

وأشار التقرير، أنه يعاني معظم المصابين بالتهاب القولون التقرحي من أعراض خفيفة إلى متوسطة، علي حسب درجة الإصابة.

ما هي أنواع التهاب القولون التقرحي؟

1:التهاب المستقيم التقرحي

يقتصر الالتهاب على المنطقة الأقرب للشرج ، وقد يكون نزيف المستقيم هو العلامة الوحيدة للمرض.

2:التهاب المستقيم السيني

يشمل الالتهاب القولون المستقيم والقولون السيني ،الطرف السفلي من القولون، و تشمل العلامات والأعراض إسهالًا دمويًا ، وتشنجات وألمًا في البطن ، وعدم القدرة على تحريك الأمعاء على الرغم من الرغبة في ذلك.

3:التهاب القولون في الجانب الأيسر

يمتد الالتهاب من المستقيم حتى القولون السيني والقولون النازل، وتشمل العلامات والأعراض إسهالًا دمويًا وتشنجًا في البطن وألمًا في الجانب الأيسر وإلحاحًا للتغوط.

4:التهاب البنكوليت

غالبًا ما يؤثر هذا النوع على القولون بأكمله ويسبب نوبات من الإسهال الدموي التي قد تكون شديدة وتشنجات وألمًا في البطن وإرهاقًا وفقدانًا كبيرًا للوزن.