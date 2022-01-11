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ولى العهد الأردنى يتلقى الجرعة المعززة من لقاح فيروس كورونا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:07 م
ولى العهد الأردنى يتلقى الجرعة المعززة من لقاح فيروس كورونا ولى العهد الأردنى
كتب: إيهاب محمد

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شارك ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، صوره له أثناء تلقيه الجرعه الثالثه المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

حساب ولي العهد الاردني علي انستجرام
حساب ولي العهد الاردني علي انستجرام

 

وقال ولي العهد الاردني عبر حسابه على انستجرام: "مواجهة الوباء تحتم علينا جميعاً الالتزام بالنصائح الطبية التي وضعها خبراء من مختلف دول العالم، الحمدلله تلقيت اليوم الجرعة المعززة من المطعوم المضاد لفيروس كورونا… التزاماً مني بالبروتوكولات الطبية المعتمدة. حماكم الله وخالص الشكر والتقدير للكوادر العاملة".

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني

 

وفى شهر سبتمبر الماضى، كان قد أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردنى أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة إصابته بفيروس كورونا، ليلتزم الحجر المنزلي حتي شفي منه مؤخراً.


ولى العهد الاردني

الاردن

كورونا

لقاح كورونا

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