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وصايا المرور لتجنب الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة بعد تحذيرات الأرصاد

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:27 ص
وصايا المرور لتجنب الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة بعد تحذيرات الأرصاد غرف عمليات المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أوصت الإدارة العامة للمرور بإرشادات عامة وتعليمات لقائدي السيارات أثناء السير على الطرق والمحاور والميادين، حرصًا على سلامتهم للوقاية من أخطارالحوادث المرورية، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بظهور رياح مثيرة للأتربة والرمال أعلى الطرق وجاءت النصائح كالتالى:

 

- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم .

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة .

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

- عدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

- منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية.

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية .

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.


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