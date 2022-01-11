اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية الأمريكى يبحث هاتفيا مع نظيره البرازيلى التعامل الموحد مع روسيا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 07:04 م
وزير الخارجية الأمريكى يبحث هاتفيا مع نظيره البرازيلى التعامل الموحد مع روسيا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
وكالات

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيًا مع نظيره البرازيلي كارلوس فرانسا الأولويات المشتركة بين البلدين.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن ذكر أن من بين هذه الأولويات الحاجة إلى استجابة قوية وموحدة ضد عدوان روسيا على أوكرانيا.


وأشار إلى أن الوزير الأمريكي عبَّر عن تقديره لإعلان البرازيل أنها سوف تتبرع بلقاحات كورونا لدول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي ودول بالقارة الأفريقية.


وبيَّن المتحدث أن الوزير رحب بفرصة العمل مع البرازيل خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي، وناقش خططا بشأن الحوار الثنائي القادم رفيع المستوى، كما بحث التسوية الأمنية المطلوبة بإلحاح في هايتي.


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البرازيل

أنتونى بلينكن

أمريكا والبرازيل

روسيا

ردع روسيا

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