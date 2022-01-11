هذا التحليل يكشف الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

كتبت فاطمة خليل

تحليل بروتينات المكملات المناعية هو تحليل لمجموعة مما يقرب من 60 بروتينًا موجودة في بلازما الدم أو على سطح بعض الخلايا، حيث تعمل البروتينات مع جهاز المناعة لديك، وتلعب دورًا في حماية الجسم من العدوى، وإزالة الخلايا الميتة والمواد الغريبة، ونادرًا ما يرث الناس نقصًا في بعض البروتينات التكميلية وهؤلاء الأشخاص عرضة لبعض أنواع العدوى أو اضطرابات المناعة الذاتية.

لماذا يتم إجراء تحليل بروتينات المكملات المناعية



يمكن استخدام الاختبار التكميلي لمراقبة الأشخاص المصابين باضطراب في المناعة الذاتية كما أنها تستخدم لمعرفة ما إذا كان علاج حالتهم يعمل أم لا على سبيل المثال، قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالذئبة الحمامية النشطة مستويات أقل من الطبيعي من البروتينات التكميلية C3 و C4.

يختلف نشاط المكمل في جميع أنحاء الجسم على سبيل المثال، في الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، قد يكون النشاط التكميلي في الدم طبيعيًا أو أعلى من الطبيعي، ولكنه أقل بكثير من المعتاد في سائل المفصل.

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون ببعض التهابات الدم البكتيرية والصدمة من انخفاض شديد في مستوى C3 غالبًا ما يكون C3 أيضًا منخفضًا في الالتهابات الفطرية وبعض أنواع العدوى الطفيلية مثل الملاريا.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية لتحليل بروتينات الدم



تزداد نسبة تحليل بروتينات الدم في الحالات التالية:

-السرطان

-بعض أنواع العدوى

-التهاب القولون التقرحي

يمكن ملاحظة انخفاض النشاط التكميلي في:

-التليف الكبدي

-التهاب الكلى

-الوذمة الوعائية الوراثية

-التهاب الكبد

-رفض زرع الكلى

- الذئبة

-سوء التغذية

-الذئبة الحمامية الجهازية