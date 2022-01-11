مصرع 4 أطفال فى حريق شقة سكنية بفيصل

كتب بهجت أبو ضيف

لقى 4 أطفال مصرعهم في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة فيصل بالجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق وإخماده.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة فيصل، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة لمحاصرة الحريق وإخماده، وتبين مصرع 4 أطفال نتيجة الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ومن خلال الفحص تبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث، وتبين وفاة 4 أشقاء وهم كلا من "جودي ع" 8 سنوات، و"يوسف ع" 6 سنوات، و"جولين ع" 4 سنوات، و"عبد الرحمن ع"، ويبلغ من العمر عام، نتيجة اختناقهم بالدخان، وتم نقلهم لمستشفي ام المصريين، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واشترطت إدارة الحماية المدنية على قاطنى العقارات السكنية مجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.