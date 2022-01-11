مصرع 2 وإصابة آخر فى انهيار عقار بدمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

وقع منذ قليل حادث انهيار جزئى فى عقار مكون من 4 طوابق في ميدان سرور بمحافظة دمياط .



أسفر انهيار العقار عن وفاة حالتين هما ايمن رشدى 47 البستان، واحمد إسماعيل 37سنة شربين، وإصابة وجية شنشن 50 سنة بنزيف فى المخ وتم نقل المتوفين والحالة المصابة إلى مستشفى دمياط التخصصى.



وقام الأهالى بابلاغ الحماية المدنية وشرطة النجدة لإنقاذ سكان العقار والبحث عن ضحايا، و مصابين، كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين ، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.



وأرجعت المعاينة الاولية انهيار العقارات إلى عدم التزام أصحاب العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، فضلًا عن مخالفتهم المتكررة لعدد الطوابق التى تم تنفيذها.



تم فرض طوق امنى حول العقار وجارى إزالة آثار الانهيار والبحث عن متوفين أو مصابين، وجارى معاينة النيابة العامة لموقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



العقار المنهار



العقار



انهيار العقار



انهيار عقار بدمياط



انهيار عقار



عقار دمياط المنهار



