اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:29 م
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مصرع شخص وإصابة 11 فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل وموتوسيكل بالغربية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 08:40 م
مصرع شخص وإصابة 11 فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل وموتوسيكل بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل وموتوسيكل على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طنطا الجامعي.
 
تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.
 
انتقلت قوة أمنية و4 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل وموتوسيكل، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طنطا الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مدير أمن الغربية

طنطا

طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

مستشفى طنطا الجامعي

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