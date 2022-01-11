مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انهيار عقار بدمياط.. صور ولايف

دمياط - معتز الشربينى

قدم اليوم السابع، اليوم الأربعاء، بثا مباشرا بعنوان مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انهيار عقار بدمياط.



شهدت مدينة دمياط انهيار عقار مكون 4 طوابق فى محيط منطقة ميدان سرور بمدينة دمياط وتسبب العقار فى وفاة 2 وإصابة آخر تم نقلهم اى حاجه مستشفى دمياط التخصصى



قام الأهالى بإخطار مديرية أمن دمياط وانتقل إلى موقع البلاغ رجال الحماية المدنية وقوات الأمن وتم فرض طوق امنى حول المكان وتم الدفع بعدد6 عربات إسعاف لموقع الحادث.

وانتقلت إلى موقع انهيار العقار، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسكرتير العام والسكرتير المساعد وكلفت محافظ دمياط الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص تراخيص وأوراق العقار المنهار وتحديد أسباب الانهيار وحجم الخسائر الناجمة عنه.





تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



العقار المنهار



انهيار عقار