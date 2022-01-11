مسئول التطوير بوعظ الأزهر: منتدى الشباب رسالة سلام وازدهار ووئام للعالم بأسره

الأقصر – أحمد مرعى

أكد فضيلة الشيخ أمين عبدالستار الصادق مسئول التطوير بمنطقة وعظ الأقصر الأزهرية، أن مؤتمر الشباب والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري وبرعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤتمر عالمي لعرض الأفكار والرؤى وتبادل الخبرات.

وأضاف مسئول التطوير بمنطقة وعظ الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أن المؤتمر يعكس توجهات القيادة السياسية نحو خلق بيئة جديدة للشباب نابعة من إيمان الرئيس بأن هؤلاء الشباب هم قاطرة التنمية وشمس المستقبل ويسعى لتقريب وجهات النظر بين الشباب والنخبة، موضحاً أن هذا المؤتمر منصة حوارية تهتم بتطلعات الشباب وآرائهم في الأحداث الجارية للخروج بحلول علمية وأفكار مبتكرة وبمشاركة خمسة آلاف شباب من جميع أنحاء العالم لإرسال رسالة سلام وازدهار ووئام تقدم للعالم بأسره وليس صوتا للقتل والتخريب والإرهاب ، وهذا يشير إلى أن مصر صانعة الحضارات والتاريخ منذ 7 آلاف عام.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.