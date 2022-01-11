مراسل cnn من منتدى شباب العالم: كوكب الأرض بدأ يختفى بسبب تغير المناخ

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال بيل واير مراسل شبكة "سى ان ان" لشئون المناخ، أن تأثيرات التغيرات المناخية سريعة، موضحا أنها تحدث بحدة حول العالم، ونجد كثيرا من الدول لديها قصص عن معاناة الصيادين بسبب التغير المناخى، والعالم يسجل وفيات بسبب التغير المناخى، بجاب تأثيره على الحيوانات البرية وانقراضها.

وأضاف خلال كلمته في جلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن فعاليات اليوم الثانى من منتدى شباب العالم: علينا أن نحقق الرخاء ولكن مع الحفاظ على كوكب الأرض، لافتا إلى التفاوض العالمى حول المناخ يتطلب النقاش مع 200 دولة، وخلال مؤتمر المناخ 26 في جلاسكو تحدثنا عن الموارد والمشاكل، ولكن الوقت يمر سريعا، وعلينا الوفاء بالمتطلبات، وأن نجد طريقة جديدة للحياة، مطارات جديدة، واسمنت جديدة ووسائل نقل ومواصلات جديدة، واستيعاب كل هذه الأمور، لمنع إيذاء الأجيال القادمة.

وتابع بيل واير: "كوكب الأرض بدأ يتخفى ويتضرر سلبا، والاقتصادات الثرية، عليها مساعدة 7 مليارات شخص على كوكب الأرض للحفاظ عليه، ورأينا أحد الولايات الأمريكية بدأت في بناء حوائط للوقاية من ارتفاع منسوب البحر، العالم يتطور سريعا بسبب التغيرات المناخية، وعلينا العمل معنا والطريق طويل.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.