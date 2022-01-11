محكمة القاهرة الاقتصادية تؤجل دعوى مرتضى منصور ضد عبد الناصر زيدان لـ19 الجارى

كتب أحمد حسني

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر الدعوى القضائية المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، ضد الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان، ويتهمه فيها بالسب والقذف وتعمد الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلي جلسة 19 يناير الجاري.