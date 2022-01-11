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محكمة القاهرة الاقتصادية تؤجل دعوى مرتضى منصور ضد عبد الناصر زيدان لـ19 الجارى

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:49 م
محكمة القاهرة الاقتصادية تؤجل دعوى مرتضى منصور ضد عبد الناصر زيدان لـ19 الجارى المحكمة الاقتصادية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر الدعوى القضائية المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، ضد الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان، ويتهمه فيها بالسب والقذف وتعمد الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلي جلسة 19 يناير الجاري.

 


مرتضى منصور

القاهرة الاقتصادية

عبد الناصر زيدان

السب والقذف

محاكمة عبد الناصر زيدان

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