محافظ دمياط تتفقد موقع العقار المنهار.. وتشكيل لجنة لمعاينة العقارات المحيطة

دمياط معتز الشربينى

انتقلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى موقع انهيار عقار بميدان سرور، لمتابعة تداعيات الحادث الذى وقع بعد ظهر اليوم، حيث أسفر عن مصرع عاملين خلال قيامهما بعمليات ترميم العقار، وإصابة آخر جرى نقله إلى المستشفى.

فيما تابعت "المحافظ" عمليات رفع الأنقاض بعد غلق الشوارع، وإخلاء المنازل المحيطة بشكل مؤقت، حيث أمرت بتشكيل لجنة لمعاينة تلك العقارات للتأكد من عدم تضررها، جراء الانهيار، كما ذكرت أن العقار صدر بشأنه قرار ترميم رقم 1/111 لسنة 2021، وبناء عليه صدر له رخصة ترميم من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ولكن التنفيذ الخاطئ من قبل المقاول والمشرف تسبب في الانهيار.

كما تواصلت الدكتورة منال عوض مع مديرية الصحة للاطمئنان على الحالة الصحية للمصاب بالحادث، ووجهت بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لحين تماثله للشفاء، ونعت المحافظ ببالغ الحزن والأسى شهيدي العمل، داعيةً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

هذا وكانت محافظ دمياط أمرت بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة إلى موقع الحادث فور تلقى البلاغ، للتعامل مع تداعيات الانهيار ورفع الأنقاض لإنقاذ العمال الذين كانوا يعملون به خلال عملية الترميم.