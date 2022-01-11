محافظ دمياط تبحث خطة إنشاء مواقف وأسواق حضارية ببعض القرى

دمياط معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من قرى مركز كفر سعد، لاستكمال متابعتها الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تشهدها 28قرية بالمركز.

واستهلت "المحافظ" تلك الجولة ببحث مقترحات إنشاء موقف لسيارات الأجرة بقرية كفر شحاتة، حيث أكدت على سرعة إعداد الدراسة المطلوبة و عرض قطع الأراضي المقترحة، مع تقديم حصر بعدد سيارات الأجرة و خطوط السير الخاصة بهم، وذلك لإنشاء موقف متكامل يستوعب عدد السيارات، كما أكدت على إتخاذ الإجراءات المطلوبة لإضافة مساحة لتوسيع الملعب الخاص بمركز شباب القرية.

كما زارت "محافظ دمياط" قرية السوالم، بحثت خلالها مقترحات إنشاء سوق وموقف حضارى وفقاً للمعايير و الاشتراطات الخاصة بذلك، حيث وجهت بالسير فى الإجراءات المطلوبة للتنفيذ.

واختتمت "المحافظ" تلك الجولة، بزيارة قرية كفر المنازلة، حيث قامت بمعاينة قطعتى أرض، لانشاء موقف لسيارات الأجرة وسوق بالقرية.

فيما أكدت محافظ دمياط مجددًا حرص المحافظة على تنفيذ مخطط التطوير بشكل كامل، مؤكدة على جميع الجهات المعنية بضرورة تكاتف الجهود والإسراع فى الخطوات التنفيذية للأعمال الجارية بجميع القرى، لتنفيذ محاور هذا المشروع القومى العملاق لتغطية القرى بكافة الخدمات وتطوير الريف المصري.