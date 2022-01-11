اليوم السابع
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محافظ الغربية يطمئن على سير أعمال الامتحانات بمدارس المحلة الكبرى

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:15 ص
محافظ الغربية يطمئن على سير أعمال الامتحانات بمدارس المحلة الكبرى محافظ الغربية يتفقد سير الامتحانات
الغربية مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، أداء الطلاب لامتحانات نصف العام بمدارس المحلة الكبرى،  بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية أداء طلاب الصف الثانى الإعدادى لمادة اللغة العربية بمدرسة السيدة عائشة الاعدادية إلى جانب أداء طلاب الصف الخامس الابتدائى لمادة العلوم بمدرستى عبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات ومدرسة ناصر الابتدائية.

وأشاد المحافظ باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، التباعد الاجتماعى بين الطلاب وارتداء الكمامة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، علاء النمر رئيس حى أول المحلة والمحاسب أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة.

 


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