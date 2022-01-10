محافظ الغربية يناقش موقف 751 مشروعا فى "حياة كريمة" بزفتى

الغربية محمد طارق

عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى، بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد، اللواء نهاد سالم ممثل جهاز مشروعات الساحل الشمالى ورؤساء المديريات والشركات المنفذة لمشروعات المبادرة بمركز زفتى.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ موقف كافة المشروعات البالغ عددها 751 مشروع فى 18 قطاع بإجمالى تكلفة 4مليار جنيه، حيث وجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال طبقا للجدول الزمني، كما ناقش المحافظ مع شركة مياه الشرب موقف 226مشروع بتكلفة 282 مليون جنيه، حيث تم نهو 148منها وجار الانتهاء من 78 آخرين بنسبة تنفيذ 85٪، وكذلك ناقش المحافظ موقف تنفيذ 83 مشروع فى قطاع الصرف صحى بتكلفة 680مليون جنيه.

وتابع محافظ الغربية الاجتماع بمناقشة موقف إنشاء 9مجمعات للخدمات الحكومية بتكلفة 90 مليون جنيه والتى ستضم مقرات (التضامن الاجتماعى ، البريد ، الوحدة المحلية ، مكتب التموين، الشهر العقارى والسجل المدني) ووصلت نسب التنفيذ بهم إلى 73٪ ، حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات المجمع الخدمى بسندبسط وسرعة نهو الأعمال فى مجمعى تفهنا ونهطاى حيث وصلت نسب التنفيذ بهما إلى 90٪ وذلك تمهيداً لافتتاحهما، كما ناقش المحافظ موقف إنشاء 10مجمعات زراعية بيطرية بتكلفة 43 مليون جنيه ووصلت نسبة الأعمال بهم إلى 57٪.

ووجه المحافظ بسرعة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإصدار قرار إشهار مركز شباب نهطاى ضمن مشروعات قطاع الشباب والرياضة والتى بلغت 36 مشروع بإجمالى تكلفة 194 مليون جنيه تشمل إنشاء وإحلال وتطوير مراكز الشباب والملاعب والمبانى الملحقة بها، كما وجه المحافظ بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة للبدء فى رفع كفاءة 3 وحدات صحية بقرى ( كفر سنباط، كفر ششتا وحنون).

وفى ذات السياق ناقش المحافظ موقف 54مشروع فى قطاع الغاز بتكلفة 541 مليون جنيه، 54مشروع فى قطاع الكهرباء بتكلفة324 مليون جنيه، مشروعين فى قطاع الاتصالات بتكلفة 30.7مليون جنيه ووصلت نسبة إنجاز الأعمال بهما إلى 98% ، إلى جانب مناقشة موقف إنشاء وتطوير 9 نقاط إسعاف بتكلفة 210مليون جنيه وتطوير محطتى السكة الحديد بنهطاى وتفهنا العزب بتكلفة 5.8مليون جنيه.

وفى سياق آخر وجه المحافظ بالبدء فى رصف الطرق داخل قريتى نهطاى وتفهنا العزب وذلك بداية من شهر فبراير القادم ، إلى جانب الاستعداد لرصف باقى الطرق وعددهم 54 طريق ، منهم 16ستقوم برصفهم مديرية الطرق و 4 من خلال هيئة الطرق ، إلى جانب 36 طريق تابعين للمحليات سيتم رصفهم من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي، كما وجه المحافظ بتكثيف العمالة لنهو الأعمال فى إحلال وتجديد 6 كبارى وصيانة وترميم 13آخرين بتكلفة 17مليون جنيه.

واختتم الاجتماع بمناقشة مشروعات قطاعات ( التضامن الاجتماعي، الحماية المدنية ، الأسواق والمواقف والتجميل) ، كما تم مناقشة مشاريع قطاع التربية والتعليم، حيث يتم تنفيذ 101 مشروع بإجمالى تكلفة 355مليون جنيه، ويتم العمل حالياً فى (إنشاء 3 مدراس جديدة، أعمال توسعة ب 15 مدرسة، رفع كفاءة وصيانة 45مدرسة ، إحلال وتجديد جزئى ل 6مدارس وإحلال وتجديد كلى لمدرسة واحدة ).