محافظ أسوان : الإسراع فى إنهاء سوق السيل الجديد ويضم 83 محلا

أسوان – عبد الله صلاح

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إجتماعاً لمتابعة الأعمال الجارية بسوق السيل الجديد، من أجل الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية المتنوعة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب.

حضر الاجتماع، نائب المحافظ أحمد شعبان ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، بجانب مديرى الشئون المالية والقانونية والتعاقدات والمشروعات ولجنة المتابعة الميدانية ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وأعطى المحافظ توجيهاته بسرعة نهو مختلف الأعمال المتبقة بهذا المشروع الحيوى والذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 75 % ويضم 83 محل متعدد الأنشطة ليتم تخصيصها لبيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والأدوات المنزلية ، على أن يتم مراعاة البعد الإجتماعى أثناء تحديد القيمة الإيجارية للمحلات الجديدة.

وأكد أن إنشاء هذا السوق على مساحة 1076 م2 ، ويتكون من طابقين يأتى ضمن خطة المحافظة الطموحة لتفريغ المدينة من كافة مظاهر الإشغالات والباعة الجائلين والعشوائية بهدف خلق أماكن حضارية جديدة كاملة الخدمات والمرافق الأساسية .