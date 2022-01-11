كندا تعرض مساعدة واشنطن لخفض تصعيد الأزمة الروسية الأوكرانية

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أبلغت الحكومة الكندية نظيرتها الأمريكية بأنها مستعدة للمساعدة في إجراءات الردع المحتملة ضد روسيا -والتي قد تشمل عقوبات- من أجل تخفيف حدة الأزمة في أوكرانيا، وفقا لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز".



وأوضحت الشبكة الإخبارية أن كندا قدمت هذا العرض خلال اجتماع بين وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكين، في 31 ديسمبر الماضي، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.



وعقدت محادثات ثنائية بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف اليوم الاثنين بشأن الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وتعمل واشنطن مع الحلفاء -بما في ذلك كندا- لردع روسيا عن غزو شامل لأوكرانيا، حيث يتمركز ما يقرب من 100 ألف جندي روسي بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا.



وكتبت وزيرة الخارجية الكندية -على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الخميس الماضي- أن روسيا ستواجه "عقوبات منسقة" إذا قامت بغزو أوكرانيا، وقالت: "كندا وحلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) متحدون في دعمنا لأوكرانيا وشعبها.. يجب على روسيا خفض التصعيد والانخراط في حوار هادف.. أي توغل عسكري في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك العقوبات المنسقة".